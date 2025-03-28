«У Дзюбы талант был намного меньше, чем у Бухарова. Артем выжал из себя все, а Саша не реализовался даже на 50%». Кафанов о форвардах

Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать. Я его всегда сравниваю с Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя все.