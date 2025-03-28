«У Дзюбы талант был намного меньше, чем у Бухарова. Артем выжал из себя все, а Саша не реализовался даже на 50%». Кафанов о форвардах

— Легко работалось, потому что он после каждой тренировки оставался, когда команда уходила с поля. И вратари у нас оставались. И Артем подходил к нам в штрафную — бил много по воротам, особенно после передач с фланга. Это и нам было нужно, и Дзюбе.
Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать. Я его всегда сравниваю с Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя все.
— По сути, ведь Бухаров раскрылся только в вашей с Бердыевым игровой системе.
— Но, опять же, это было сложно. К нему искали подход, и это только на короткий период срабатывало. Артем же всегда держал планку.
— Даже с учетом того, что те полгода в «Ростове» у Бердыева и вас были не самыми результативными в плане голов в карьере Дзюбы.
— Да, тогда у него был непростой отрезок, когда он переходил из «Спартака» в «Зенит» и ушел к нам в аренду на полгода. Но дело в том, что, не имея такого таланта, как у Бухарова, Дзюба поставил столько рекордов…
Я их сравниваю, потому что работал в клубе с Артемом только полгода, и он в этот период был рядом с Сашей. Это то, что было на моих глазах. Два сильных нападающих. Один талантливее другого, но менее талантливый добивается больших успехов. Такое бывает в спорте, — сказал тренер вратарей сборной России.