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«У Дзюбы талант был намного меньше, чем у Бухарова. Артем выжал из себя все, а Саша не реализовался даже на 50%». Кафанов о форвардах

— Матч с Гренадой для широкой публики войдет в историю благодаря рекордному голу Дзюбы за сборную. Как человек, работавший с ним в «Ростове», можете объяснить, за счет чего он сделал такую карьеру? И как вам с ним тогда работалось?

Источник: Спортс"

— Легко работалось, потому что он после каждой тренировки оставался, когда команда уходила с поля. И вратари у нас оставались. И Артем подходил к нам в штрафную — бил много по воротам, особенно после передач с фланга. Это и нам было нужно, и Дзюбе.

Я вообще считаю, что при всех своих физических и остальных данных он смог выжать из себя максимум того, что может человек выжать. Я его всегда сравниваю с Бухаровым. У Саши талант был намного выше, чем у Артема. Но Бухаров себя не реализовал даже на 50%. А Дзюба смог выжать из себя все.

— По сути, ведь Бухаров раскрылся только в вашей с Бердыевым игровой системе.

— Но, опять же, это было сложно. К нему искали подход, и это только на короткий период срабатывало. Артем же всегда держал планку.

— Даже с учетом того, что те полгода в «Ростове» у Бердыева и вас были не самыми результативными в плане голов в карьере Дзюбы.

— Да, тогда у него был непростой отрезок, когда он переходил из «Спартака» в «Зенит» и ушел к нам в аренду на полгода. Но дело в том, что, не имея такого таланта, как у Бухарова, Дзюба поставил столько рекордов…

Я их сравниваю, потому что работал в клубе с Артемом только полгода, и он в этот период был рядом с Сашей. Это то, что было на моих глазах. Два сильных нападающих. Один талантливее другого, но менее талантливый добивается больших успехов. Такое бывает в спорте, — сказал тренер вратарей сборной России.