Артем Дзюба: «Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели. Он лукавит, когда говорит, что ему все равно»

— Тебе не понравилось, что Кержаков не поздравил тебя с первым бомбардирским рекордом — ты даже заявлял, что Александр ведет себя токсично. Ты и правда так считаешь?
— Да нет, конечно. Просто подколол Сашу. «Токсично», наверное, неправильное слово. Я хотел сказать, что он просто лукавит.
— Насчет чего?
— Когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды. «Футбол — командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» — это все банальности.
Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче — пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон.
Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда.
— После сборной-то Кержаков тебя поздравил? Он ведь был на матче.
— Мы разговаривали перед игрой, но после уже не увиделись. Но все нормально, ничего страшного. У нас с Сашей никогда не было дружеских отношений, но мы всегда приятельствовали — даже вместе обмывали рождение его сына.
Я всегда относился к нему с уважением и теплотой. И отношусь. Поменялось ли у Саши что-то в отношении меня — не знаю.
— На старте твоей карьеры в сборной, Кержаков шутил над тобой из-за отсутствия голов. Тебя это реально тогда мотивировало пойти за его рекордом?
— Ну не прям мотивировало. Сама по себе Сашина шутка была топовой: «Пусть Дзюба сначала забьет больше Реброва и Лодыгина». Это же очень смешно! Чтобы как-то ответить, я сказал — мол, пусть Кержаков боится, я иду за ним.
Тогда я даже не думал, что реально получится. Аппетит приходит во время еды, — сказал форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Кержаков о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Никаких эмоций особо нет. Я это абсолютно спокойно воспринимаю, поздравляю Артема».