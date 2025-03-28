Дзюба о примирении с Карпиным: «Это навсегда, надеюсь. Будет бесстыдством говорить о нем что-то негативное. В сборной я был ошарашен и восхищен — Георгич изменился и повзрослел, как и я, наверн

— Ты признавался, что даже не думал о вызове в сборную при Карпине. Как объяснил для себя его неожиданное решение?
— Это поступок мудрого человека. Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс.
На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам.
Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.
— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?
— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться.
Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда, не было, но в целом все было нормально.
— Сейчас общение будет?
— Все может быть, я в этом плане открытый человек.
В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд, — сказал форвард «Акрона» и сборной России Артем Дзюба.
Артем Дзюба: «Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели. Он лукавит, когда говорит, что ему все равно».
Артем Дзюба: «Бог относится ко мне по-теплому, перед Гренадой я два дня с ним разговаривал. Я не хуже и не лучше других, но я другой».