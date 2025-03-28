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Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому»

— Ты говоришь, что тебе все равно, кто что пишет и говорит, но ты приложил Бубнова, Шнякина, Нагучева и Генича. Как-то не сходится.

Источник: Спортс"

— Я просто говорю, что в определенных моментах эти люди ведут себя некрасиво. При этом, не переходя на личности! Хотя со своим острым языком я могу пройтись по каждому — до утра будем сидеть.

Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах.

Орать и что-то там рассказывать в своих шоу и телеграм-каналах — это очень удобно. Но никто из них ни разу не сказал мне ничего в лицо. Вот это смешно, — сказал форвард «Акрона» и сборной России Артем Дзюба.

«Хотелось бы сказать Гурцкой: прежде чем говорить про человека, он должен его знать. Он футболе не очень хорошо разбирается, с вертолетика смотрит и позволяет себе очень много фраз». Дзюба об агенте.

Артем Дзюба: «Бог относится ко мне по-теплому, перед Гренадой я 2 дня с ним разговаривал. Я не хуже и не лучше других, но я другой».