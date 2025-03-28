Дзюба о критике рекорда по голам за Россию: «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня»

Читаю высказывание Семина: «31 гол — это мало». Как мало? Почему мало? Я сыграл всего 56 матчей. Почему другие великие футболисты не смогли забить 31 мяч? Почему не смог Мостовой, у которого больше матчей за сборную, чем у меня? Что он выиграл со сборной, чего добился?