Дзюба о критике рекорда по голам за Россию: «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня»

Мостовой несколько раз высказался с критикой решения вызвать Дзюбу в сборную и усомнился в ценности рекорда.
"Я не понимаю, почему все у нас так и норовят дискредитировать чьи-то достижения. Большинство людей, которые про меня что-то говорят или пишут, понятия не имеют, через что мне пришлось пройти.
Читаю высказывание Семина: «31 гол — это мало». Как мало? Почему мало? Я сыграл всего 56 матчей. Почему другие великие футболисты не смогли забить 31 мяч? Почему не смог Мостовой, у которого больше матчей за сборную, чем у меня? Что он выиграл со сборной, чего добился?
Прежде чем что-то говорить про меня, не забывайте посмотреть в зеркало. А иногда я такое про себя слышу от некоторых персонажей, что смеяться хочется«, — сказал форвард “Акрона” и сборной России Артем Дзюба.
Мостовой о Дзюбе в сборной: «Смешно, почему не вызвать Кержакова, Аршавина, Мостового? В 55 лет выйду и забью торговому центру — тоже рекорд хочу!».
Мостовой о рекорде Дзюбы: «Артема не вызывали на отборочные матчи, говорили — он плохой, не в форме. Делали это те же самые люди, искали отговорки. Сейчас что поменялось?».