Дзюба о критике от Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред»

— Он, кстати, еще и твой костюм Дэдпула зацепил из 2021-го: «У нас санкции, Америка с Байденом — враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай — они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть, и сейчас с Европой и Америкой».