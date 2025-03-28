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Дзюба о критике от Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред»

— После 234-го гола в карьере ты показал майку, на которой было написано: «У самурая нет цели, есть только путь». Видел, как на это отреагировал Бубнов?
Источник: Спортс"

— Ну-ка.

— Он, кстати, еще и твой костюм Дэдпула зацепил из 2021-го: «У нас санкции, Америка с Байденом — враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай — они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть, и сейчас с Европой и Америкой».

— Ну, слушай, что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать.

Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва — я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально.

Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».

Дзюба о критике рекорда по голам за Россию: «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня».