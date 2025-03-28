Дзюба о конце карьеры: «Поиграю еще год, не больше. Организм изнашивается, не хочу в старости быть инвалидом, ползающим по полю»

— Сколько ты еще планируешь играть в футбол?
— Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни.
Скорее всего, поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.
— Ты на каждом шагу говорил, что чувствуешь себя молодым, здоровым, с огнем в глазах. Что заставляет думать о завершении карьеры?
— Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю.
Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль.
Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу, — сказал Артем Дзюба.
Дзюба о критике от Бубнова за костюм Дэдпула: «Таблетки нужно вовремя принимать. Я обрадовался, когда он появился после долгого перерыва, но лучше бы не появлялся. Несет бред».
Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».