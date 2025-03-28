Быстров о том, что может помешать Овечкину побить рекорд: «Судьи могут не заметить, как сначала по одной руке бьют, потом по другой. Против “Миннесоты” дали два удаления, которых не было»

— Хотелось бы, чтобы Овечкин уложился в оставшиеся 10 матчей и побил рекорд. Команда на него играет, моменты есть. Я слежу, смотрю утром обзоры.
— Что может помешать ему в этом сезоне обойти Гретцки?
— Только судьи, наверное, могут не заметить, как человеку сначала по одной руке бьют, потом по другой.
Всё может быть, что не будут такие удаления давать на нем. В матче с «Миннесотой» они, кстати, и дали два удаления «Вашингтону», которых не было.
Где-то свистнут, а где-то не свистнут. Чем быстрее он побьет рекорд, тем лучше.
Потом другие будут мучаться, а пока Ови будет на Олимпе, — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров.