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Быстров о том, что может помешать Овечкину побить рекорд: «Судьи могут не заметить, как сначала по одной руке бьют, потом по другой. Против “Миннесоты” дали два удаления, которых не было»

Нападающий «Вашингтона» забил 889 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и уступает только Уэйну Гретцки (894) по этому показателю.

Источник: Спортс"

— Хотелось бы, чтобы Овечкин уложился в оставшиеся 10 матчей и побил рекорд. Команда на него играет, моменты есть. Я слежу, смотрю утром обзоры.

— Что может помешать ему в этом сезоне обойти Гретцки?

— Только судьи, наверное, могут не заметить, как человеку сначала по одной руке бьют, потом по другой.

Всё может быть, что не будут такие удаления давать на нем. В матче с «Миннесотой» они, кстати, и дали два удаления «Вашингтону», которых не было.

Где-то свистнут, а где-то не свистнут. Чем быстрее он побьет рекорд, тем лучше.

Потом другие будут мучаться, а пока Ови будет на Олимпе, — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров.