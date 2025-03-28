Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»

"С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится:).
Пока лишь вижу, как Артем, виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмет руку :) Ну, так было перед матчами «Локо».
Вообще поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на все, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже :).
Кстати, хорошо помню момент, когда Дзюба, с которым раньше редко, но тепло общались, заблокировал меня в соцсети одной. Может, просто совпало, но почему-то после этого поста про легитимности онанизма.
P.S. Игрочишка, не подведи, поставил тебя в свою фэнтези-команду Спортса«» на этот тур :) «, — написал комментатор и ведущий “Матч ТВ” Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале.
Дзюба о том, что Шнякин увидел фол в его рекордном голе за сборную: «Пусть развлекается. Человек даже в позитивном моменте нашел негатив — значит, он сам по себе такой».