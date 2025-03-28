Шнякин ответил Дзюбе: «С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится»

Вообще поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на все, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже :).