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Владимир Крикунов: «Россия — нефутбольная страна, может, станем, когда центр Земли сместится. Даже рекорд Дзюбы кажется суперрезультатом! Мы северная страна, академии работают, но не вырастают игроки»

"В футболе работают школы, но я не понимаю, почему у нас ребята не вырастают.
Источник: Спортс"

В чем изъян? Но мы северная страна.

В этом году зима была теплая, но обычно зима чуть ли не шесть месяцев. Россия — нефутбольная страна. Для нас даже рекорд Дзюбы (31 гол за сборную России — Спортс«“) кажется суперрезультатом!

Может, станем футбольной страной, когда центр Земли сместится. Но ведь у нас все равно есть условия — работают школы, манежи открываются, академии, но что-то никак у нас не вырастают игроки.

Ученым надо этим заняться и написать какую-то научную работу, в чем там дело. Тут надо хорошо покопаться", — сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов.