Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» в матче 4-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит».

Источник: ЖФК "Зенит"

Игра проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар (малая арена)». В качестве главного арбитра встречи выступила Юлия Веселова из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 32-й минуте единственный мяч во встрече забила полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина.

После четырёх матчей Суперлиги сине-бело-голубые набрали 10 очков и занимают третье место. В свою очередь, «Краснодар» заработал шесть очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится московский «Спартак» с 12 очками.