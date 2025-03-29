«Бешикташ» нанес «Галатасараю» первое поражение в чемпионате Турции

Встреча, прошедшая на стадионе «Бешикташа», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Рафа Силва (23-я минута) и Жедсон Фернандеш (66), у «Галатасарая» отличился Лукас Торрейра (45).