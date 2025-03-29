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«Бешикташ» нанес «Галатасараю» первое поражение в чемпионате Турции

«Бешикташ» победил «Галатасарай» в чемпионате Турции по футболу.

Источник: ФК "Бешикташ"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Бешикташ» на своем поле обыграл «Галатасарай» в стамбульском дерби в рамках 29-го тура чемпионата Турции по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Бешикташа», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Рафа Силва (23-я минута) и Жедсон Фернандеш (66), у «Галатасарая» отличился Лукас Торрейра (45).

В составе «Бешикташа» две результативные передачи на свой счет записал португальский полузащитник Жуан Мариу, который ранее выступал в составе московского «Локомотива».

На 36-й минуте встречи с поля за грубую игру был удален полузащитник гостей Пшемыслав Франковский. У «Бешикташа» красную карточку получил нападающий Семих Кылычсой (90+6).

«Галатасарай» потерпел первое поражение в сезоне чемпионата Турции и остается лидером турнирной таблицы, имея в своем активе 71 очко. «Бешикташ» (47 очков) располагается на четвертой позиции.