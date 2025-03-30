Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Леганес» в 29-м туре чемпионата Испании (3:2).

Источник: Спортс"

В 5 последних матчах в этом турнире мадридцы одержали 4 победы и потерпели 1 поражение — от «Бетиса» (1:2).

«Сливочные» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, как и лидирующая «Барселона». У каталонцев есть матч в запасе.