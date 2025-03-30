«Реал» выиграл 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге

В 5 последних матчах в этом турнире мадридцы одержали 4 победы и потерпели 1 поражение — от «Бетиса» (1:2).
«Сливочные» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, как и лидирующая «Барселона». У каталонцев есть матч в запасе.
Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Леганес» в 29-м туре чемпионата Испании (3:2).
В 5 последних матчах в этом турнире мадридцы одержали 4 победы и потерпели 1 поражение — от «Бетиса» (1:2).
«Сливочные» занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, как и лидирующая «Барселона». У каталонцев есть матч в запасе.