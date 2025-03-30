«Реал» увеличил отрыв от «Атлетико» до 6 баллов и догнал «Барселону» по очкам в Ла Лиге. У каталонцев есть матч в запасе

Команда Карло Анчелотти занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка, и опережает «Атлетико» на 6 баллов. «Реал» сравнялся с лидирующей «Барселоной» по количеству очков, но уступает по дополнительным показателям. У каталонской команды также есть матч в запасе.