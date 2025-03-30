Итурральде не согласен со штрафным, с которого «Реал» забил победный гол «Леганесу»: «Тапия сыграл чисто»

«Реал» обыграл «Леганес» со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги. На 74-й встречи минуте главный судья встречи Пабло Фуэртес назначил штрафной удар в пользу мадридской команды, зафиксировав фол на Родриго со стороны Ренато Тапии, и показал перуанцу желтую карточку.
Килиан Мбаппе и Фран Гарсия разыграли стандарт накоротке, после чего француз забил победный гол.
«Он идет в подкат спереди и играет в мяч чисто, очень чисто», — прокомментировал эпизод Итурральде.
Фото: кадр из трансляции.
Экс-судья Итурральде о пенальти в пользу «Реала» в матче с «Леганесом»: «Контакт был, но его недостаточно. Мяч уже ушел».