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Мбаппе забил 33 гола в дебютном сезоне за «Реал» — как Роналду. Португалец провел на 10 матчей меньше

Французский нападающий сделал дубль в игре против «Леганеса» в 29-м туре Ла Лиги (3:2). Это 32-й и 33-й голы Мбаппе в составе мадридской команды.

Источник: Спортс"

Криштиану Роналду тоже забил 33 мяча в дебютном сезоне за «Реал». При этом португалец провел на 10 матчей меньше (35 против 45).

С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.