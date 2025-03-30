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Анчелотти о 3:2 с «Леганесом»: «Реалу» не хватало баланса в 1-м тайме, но во 2-м мы действовали хорошо. Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу — именно этого мы от н

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 29-м туре Ла Лиги.
Источник: Спортс"

О судействе.

«Как и “Леганес”, мы тоже можем жаловаться, потому что при счете 1:2 был фол на Браиме. Я не видел эпизод с Беллингемом. Судья принял свои решения, вот и все».

О Килиане Мбаппе.

«Мбаппе играет очень хорошо и делает разницу. Именно этого мы от него и хотим. Вчера он попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен, и сегодня мы доверились ему».

Об игре.

«В первом тайме, когда мы повели в счете после пенальти, нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, но во втором тайме мы действовали хорошо и переломили ход игры».

О том, выбыл ли «Атлетико» из борьбы за чемпионство.

«Атлетико» будет бороться до конца. «Атлетико» — очень серьезная команда, и она будет бороться до конца".

О тяжелых матчах.

«Я не могу вспомнить игру, в которой у нас бы не было бы проблем. Легких игр не бывает, и мы это прекрасно понимаем. Это не проблема», — сказал Анчелотти.