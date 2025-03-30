Биджиев о 0:2: «У ЦСКА было преимущество в росте, на стандартах. У “Динамо” не самая высокая команда»

— Мы подняли Касинтуру на позицию Сердерова, чуть перестроили игру в перерыве. Манера Касинтуры — работать не только на передней линии, но и в середине. Мы ни в коем случае не хотели играть в одного нападающего, старались оказывать давление. С этим были связаны все наши замены, старались освежить игру впереди.
Во втором тайме игра стала равной, должны были додавить, но, к сожалению, плохо сыграли на угловом что в первом тайме, что во втором. Отсюда получили два мяча.
— Почему так сложно сдерживать ЦСКА на стандартах?
— Изначально у армейцев было преимущество в росте. Ни для кого не секрет, что у нас не самая высокая команда. Учитывая, что наши высокие игроки были в сборных, они с нами не готовились. Понимали, что у ЦСКА будет преимущество на стандартах. Во втором тайме высокие игроки появились на поле. Тем не менее не сумели сработать как положено.
Нам не удавалось поддерживать давление на постоянной основе. Были моменты, когда садились назад. Не скажу, что опустили руки. На второй тайм вышли достаточно заряженными, агрессивными. Хотели отыграться, но опять недоработали на стандарте, отсюда и результат, — сказал тренер «Динамо» Махачкала.