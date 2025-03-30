Биджиев о 0:2: «У ЦСКА было преимущество в росте, на стандартах. У “Динамо” не самая высокая команда»

— Изначально у армейцев было преимущество в росте. Ни для кого не секрет, что у нас не самая высокая команда. Учитывая, что наши высокие игроки были в сборных, они с нами не готовились. Понимали, что у ЦСКА будет преимущество на стандартах. Во втором тайме высокие игроки появились на поле. Тем не менее не сумели сработать как положено.