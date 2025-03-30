Маскерано о голе Месси после травмы: «45 минут пошли ему на пользу. Если все пойдет по плану, поедет на выезд»

"Мы хотели, чтобы Лео получил игровое время. Идея заключалась в том, чтобы он провел 30−35 минут. В итоге, учитывая добавленное время, он сыграл больше и чувствует себя хорошо.
Мы не хотели рисковать, поэтому не выпустили его в стартовом составе. К счастью, после матча с ним все хорошо, чему мы очень рады.
Теперь планируем, что он отдохнет и отправится в Лос-Анджелес [на первый матч ¼ финала Кубка КОНКАКАФ]. Сегодня он не был готов сыграть весь матч, но проведенные на поле 45 минут пошли ему на пользу. Если все пойдет по плану, он поедет на выезд«, — сказал тренер “Интер Майами”.