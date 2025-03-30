Митрофанов о сравнении рекорда Дзюбы с Блохиным: «Мы правопреемники СССР, но это не означает, что рекорды с 1991 года не являются самостоятельными. Чемпионства периода СССР считаем, насколько это правильно в&n

По-хорошему нам нужно будет в рамках формирования единой позиции РФС, РПЛ, ФНЛ определиться, какие бы мы хотели статистические рекорды фиксировать для разных позиций. Да, мы правопреемники СССР, но это абсолютно не означает, что те рекорды, которые ставятся сегодня, начиная с 1991 года, не являются самостоятельными. Я считаю, что это вполне не противоречащие друг другу явления.