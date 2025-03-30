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Митрофанов о сравнении рекорда Дзюбы с Блохиным: «Мы правопреемники СССР, но это не означает, что рекорды с 1991 года не являются самостоятельными. Чемпионства периода СССР считаем, насколько это правильно в&n

20 матча Артем Дзюба забил 31-й гол за национальную команду в матче с Гренадой (5:0). Нападающий «Акрона» единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).
Источник: Спортс"

Однако, учитывая результаты сборной СССР, Дзюба не является лучшим бомбардиром национальной команды. Больше всех отличился обладатель «Золотого мяча» 1975 года Олег Блохин — у него 42 гола.

"Мне кажется, нет неправых — правы все. Нам нужно просто определиться в понятиях. Что мы считаем и откуда меряем. Если говорить о сборной России, то лучший бомбардир точно Артем Дзюба. Если мы говорим об истории российского футбола, то возникают вопросы.

Потому что, например, у некоторых клубов есть звезды, свидетельствующие о чемпионстве, не имеющие ничего общего с чемпионствами в российском периоде. Мы же считаем чемпионства периода СССР. Но насколько это правильно в отношении игроков — большой вопрос.

По-хорошему нам нужно будет в рамках формирования единой позиции РФС, РПЛ, ФНЛ определиться, какие бы мы хотели статистические рекорды фиксировать для разных позиций. Да, мы правопреемники СССР, но это абсолютно не означает, что те рекорды, которые ставятся сегодня, начиная с 1991 года, не являются самостоятельными. Я считаю, что это вполне не противоречащие друг другу явления.

Чем четче мы договоримся, тем будет проще. Но все равно будут те, кто будет не согласен", — сказал генеральный секретарь РФС Митрофанов.