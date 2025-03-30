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Дюков о Дзюбе в РФС: «Артем пока не проявил инициативу, он хочет играть и упрочить лидерские позиции. Если захочет работать у нас, тогда обсудим»

"Пригодился бы Дзюба РФС? Возможно. Но Артем пока хочет играть и упрочить свои лидерские позиции.

Источник: Спортс"

В какой роли Дзюба мог бы работать в РФС? Еще не думал об этом. И Артем пока не проявил инициативу.

Если Дзюба действительно захочет работать в РФС, тогда мы это обсудим", — сказал глава Российского футбольного союза.