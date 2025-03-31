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Консейсау об 1:2 с «Наполи»: «Черный день для “Милана”. Я проснулся — Лофтус-Чик плохо себя чувствует, Тиава стошнило. Пропустили в первой же атаке, мы не заслуживали по

«Милан» проиграл «Наполи» со счетом 1:2 в 30-м туре Серии А.
Источник: Спортс"

"С тех пор, как я здесь, я никогда не искал оправданий, но сегодня случилось все, что только возможно. Я проснулся — Лофтус-Чик плохо себя чувствует, потом Тиава стошнило.

Мы в первой же атаке пропустили гол. Первые 20 минут мы сыграли совсем не так, как хотели. Я не хочу списывать все на невезение, но это был просто черный день.

У нас есть три игрока, которые бьют пенальти (Сантьяго Хименес не реализовал пенальти в игре — Спортс«“). Пулишич хотел придать уверенности своему партнеру, который давно не забивал, это хороший знак для атмосферы в команде. Мы не заслуживали этого поражения.

Леау? У него была небольшая проблема с бедром, и я уже думал не выпускать его. У команды есть потенциал, но ей нужно найти баланс между фазами прессинга и моментами, когда мы остаемся в обороне«, — сказал главный тренер “Милана”.