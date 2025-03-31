Энрике о 2 ассистах в матче с «Рубином»: «Рад, что продолжаю показывать талант и помогать “Зениту”. Нужно работать, мы не на 1-м месте»

"Очень счастливы, что смогли победить. Рад, что показали очень хорошую командную игру. Знали, что будет непросто, знали, насколько сложный будет соперник. Мы понимали, что если мы возьмем на поле с собой всю ту уверенность, настрой и силу, то победим. Так и произошло. Очень сильно рад первой домашней победе.
Могу отметить обе голевые передачи, потому что они привели голам. Рад, что продолжаю показывать свой талант на поле и помогать «Зениту».
Смотрю ли я в таблицу? Нет, потому что прекрасно понимаем, что нужно работать, сейчас мы не на первом месте. Мы знаем, что нужно для этого делать. Мы продолжим трудиться«, — сказал полузащитник “Зенита”.