Экс-губернатор Самарской области Азаров: «В мое время “Крылья” погасили около миллиарда рублей долгов. Ранее задорого брали ветеранов, потом они уходили бесплатно»

«Могу сказать, что за то время, когда я стал уделять время “Крыльям Советов”, а после вылета клуба из РПЛ мне пришлось где-то лично поменять руководство команды, клуб погасил около миллиарда рублей долгов. И все это было бы невозможно без грамотной трансферной политики.
В предыдущие годы, к сожалению, были такие времена, когда клуб задорого брал ветеранов. Потом эти уважаемые футболисты уходили бесплатно.
Я не мог уделять много времени на футбол, были другие цели и задачи в регионе. Но рад, что не ошибся с руководством клуба. Это административный корпус и тренерский штаб. Тех футболистов, которых мы приобретали, мы потом выгодно продавали.
Почему отступные за игроков были не такие высокие, как хотелось клубу? Простая история: если ты берешь футболиста по рыночной цене, то имеешь на него полное право. А если берешь его практически бесплатно, то агент прописывает конкретные отступные. Очень важно, что клуб сработал в плюс в данной ситуации. Долг в миллиард рублей был погашен, а еще был результат на поле и красивая игра, в которую влюбились болельщики", — сказал экс-губернатор Самарской области.