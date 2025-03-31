Экс-губернатор Самарской области Азаров: «В мое время “Крылья” погасили около миллиарда рублей долгов. Ранее задорого брали ветеранов, потом они уходили бесплатно»

Почему отступные за игроков были не такие высокие, как хотелось клубу? Простая история: если ты берешь футболиста по рыночной цене, то имеешь на него полное право. А если берешь его практически бесплатно, то агент прописывает конкретные отступные. Очень важно, что клуб сработал в плюс в данной ситуации. Долг в миллиард рублей был погашен, а еще был результат на поле и красивая игра, в которую влюбились болельщики", — сказал экс-губернатор Самарской области.