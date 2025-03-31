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Мостовой о «Спартаке» и 0:0 в Грозном: «Сказалось сухое поле, возможно. Игроки тяжело двигались и осложнили себе борьбу за золото»

После 22 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.
Источник: Sports

«Ожидал, что будет тяжелый матч для “Спартака”, но все-таки он должен был побеждать. Думал, воспользуются своим куражом и глубиной скамейки. Но в итоге слабо проявили себя в первом тайме. Возможно, сказалось качество поля — оно было сухим, и футболисты тяжело двигались по нему. Это давало возможность “Ахмату” хорошо обороняться.

После перерыва «Спартак» привык к газону, начал создавать хорошие моменты, но не реализовал их. Чем осложнил себе борьбу за золото. Но надо и «Ахмат» похвалить за то, что на характере взял ничью и уже долго не проигрывает«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.