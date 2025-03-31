Мостовой о «Спартаке» и 0:0 в Грозном: «Сказалось сухое поле, возможно. Игроки тяжело двигались и осложнили себе борьбу за золото»

После перерыва «Спартак» привык к газону, начал создавать хорошие моменты, но не реализовал их. Чем осложнил себе борьбу за золото. Но надо и «Ахмат» похвалить за то, что на характере взял ничью и уже долго не проигрывает«, — сказал бывший полузащитник “Спартака”.