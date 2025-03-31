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Канчельскис о гонке в РПЛ: «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты. «Спартак» непредсказуем, за 2−3-е места может бороться"

— «Краснодар» наравне с «Зенитом» — главные претенденты на чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» будут бороться за титул.

Источник: Спортс"

— Такие успехи «Краснодара» удивительны?

— Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Идут правильно, работают в правильном направлении. Хорошо, что они навязывают борьбу. Чемпионат интересный. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее.

Но ничего неожиданного нет. «Краснодар» уже третий сезон играет стабильно, а стабильность — признак мастерства. Хорошо, молодцы. Чем больше команд будут давать бой, а на чемпионство будут претендовать три‑четыре клуба, чемпионат будет расти.

— Но в «Спартак» не верится в плане полноценной борьбы за золото?

— «Спартак» — команда непредсказуемая. Может выдать феерическую игру, а потом провалить следующий матч. «Спартак» — вряд ли. За второе‑третье места может бороться, — сказал бывший футболист сборной России.

«Зенит» обошел «Спартак» — закинул 4 «Рубину»! Сделали игру без полевых из России.