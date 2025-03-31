Канчельскис о гонке в РПЛ: «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты. «Спартак» непредсказуем, за 2−3-е места может бороться"

— Почему? В том году то же самое было. Так что ничего неожиданного. Идут правильно, работают в правильном направлении. Хорошо, что они навязывают борьбу. Чемпионат интересный. Сейчас и «Спартак» ввязался в борьбу. Когда есть конкуренция, то и чемпионат интереснее.