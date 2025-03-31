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Неймар «занервничал», отвечая на вопрос о Жезуше в сборной Бразилии: «Я не имею к этому никакого отношения. Я игрок, не впутывайте меня в это»

Ранее стало известно, что главный тренер «Аль-Хилаля» стал, вероятно, главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии после отставки Доривала Жуниора. Сообщалось, что тренер, у которого был конфликт с Неймаром, готов занять пост по окончании сезона.
Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что главный тренер «Аль-Хилаля» стал, вероятно, главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии после отставки Доривала Жуниора. Сообщалось, что тренер, у которого был конфликт с Неймаром, готов занять пост по окончании сезона.

На вопрос, как он относится к возможности назначения Жезуша в сборную, заданный в подкасте «Charla Podcast», Неймар «занервничал» и предпочел не отвечать, пишет Mundo Deportivo.

«Я не имею к этому никакого отношения. Я игрок, не впутывайте меня в это. Я пас», — сказал Неймар.

Бразильский нападающий вернулся в «Сантос» в январе после того, как Жезуш сказал, что не рассчитывает на него в «Аль-Хилале». Впоследствии Неймар сделал несколько резких заявлений, противоречащих словам тренера.

Неймар предпочел бы вернуть Тите на пост тренера Бразилии. Лидеры сборной обсуждали это в WhatsApp после 1:4 от Аргентины (R7 Esportes).