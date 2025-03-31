Дзюба о 2:3 с «Ростовом»: «Дешевые голы не дают “Акрону” побеждать. Можем спокойно забить пять и тут же пятерку пропустить — на таком уровне это опасно»

На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешевые голы не позволяют нам выигрывать. Это еще Васюта (вратарь Александр Васютин — Спортс«“) нас держал в игре. Сейчас “Акрон” играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятерку пропустить. На таком уровне это очень опасно.