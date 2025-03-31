Дзюба о 2:3 с «Ростовом»: «Дешевые голы не дают “Акрону” побеждать. Можем спокойно забить пять и тут же пятерку пропустить — на таком уровне это опасно»

— В первые 20 минут казалось, что игра наша. Нужно было повести в счете так, чтобы игра уже закончилась. Проблема в том, что свои моменты не забиваем, плюс очень дешевые голы пропускаем. Люди дают плассера в штрафную, и то пенальти заработают, то гол с игры забьют.
На таком уровне невозможно, когда ты пропускаешь столько мячей таким образом. К сожалению, очень дешевые голы не позволяют нам выигрывать. Это еще Васюта (вратарь Александр Васютин — Спортс«“) нас держал в игре. Сейчас “Акрон” играет так, что может спокойно пять забить, но и тут же пятерку пропустить. На таком уровне это очень опасно.
— Но и реализация — тоже.
— И реализация — да. В концовке принимали неверные решения. Нужно быть хладнокровными и, самое главное, не жадными, — сказал нападающий «Акрона».