Кокорин получил более 1,6 млн рублей штрафов за нарушения ПДД в Москве — источник

Одним из нарушений стало превышение скорости до 152 км/ч в районе Хорошёвского шоссе, где разрешённый лимит составляет 60 км/ч. В момент фиксации нарушения футболист неприличным жестом выразил пренебрежение к камерам фиксации. Отмечается, что штрафы Александр оплачивает быстро. Среди автомобилей Кокорина числятся BMW M5 CS, приобретённый в 2021 году, Porsche Macan Turbo 2014 года и китайский Lixiang L9 2024 года выпуска.