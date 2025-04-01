Фанаты в Польше планировали напасть на поезд с болельщиками другого клуба

«Место, где должна была произойти драка, было быстро определено. Агрессоры уже ждали там в своих машинах, одетые в белые футболки, чтобы отличаться от своих противников. Мужчины были в перчатках и с обмотанными спортивными лентами руками, многие были вооружены капами, дубинками и даже ручными газовыми баллончиками», — указали правоохранители.