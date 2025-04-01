Фанаты в Польше планировали напасть на поезд с болельщиками другого клуба

ВАРШАВА, 1 апр — РИА Новости. Полиция пресекла нападение футбольных хулиганов на пассажирский поезд, сообщает Польское радио со ссылкой национальную полицию.
По информации радио, «сотрудники полиции установили, что за поездом, перевозившим фанатов из Легницы, следовала колонна из нескольких десятков автомобилей, в том числе автобусов, заполненных болельщиками из Быдгоща и Бытома». В массовой стычке планировали принять участие около 200−300 болельщиков.
В операции был задействован полицейский вертолет.
«Место, где должна была произойти драка, было быстро определено. Агрессоры уже ждали там в своих машинах, одетые в белые футболки, чтобы отличаться от своих противников. Мужчины были в перчатках и с обмотанными спортивными лентами руками, многие были вооружены капами, дубинками и даже ручными газовыми баллончиками», — указали правоохранители.
По оценкам полиции, если бы произошла стычка между футбольными хулиганами, пострадали бы и другие пассажиры поезда. Ведется опознание автомобилей и поиск людей, скрывшихся с места происшествия при появлении полиции.