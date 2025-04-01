Телохранителю Месси запретили выбегать на поле

«Мне больше не позволяют находиться на поле. Я провел семь лет в Европе, работая в Лиге 1, в Лиге чемпионов, и за все это время только шесть человек выскочили на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы уже было 16 случаев. Вот где серьезная проблема. Я не проблема. Дайте мне помочь Месси», — цитирует Чуэко Goal со ссылкой на House of Highlights.