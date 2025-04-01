Телохранителю Месси запретили выбегать на поле

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Телохранитель аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чуэко заявил, что руководство североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) запретило ему появляться на поле и защищать игрока от выбегающих фанатов.
Ранее телохранитель Месси неоднократно выбегал на поле и останавливал фанатов, которые выскакивали с трибун, чтобы обняться или сделать селфи с Месси.
«Мне больше не позволяют находиться на поле. Я провел семь лет в Европе, работая в Лиге 1, в Лиге чемпионов, и за все это время только шесть человек выскочили на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы уже было 16 случаев. Вот где серьезная проблема. Я не проблема. Дайте мне помочь Месси», — цитирует Чуэко Goal со ссылкой на House of Highlights.
«Мне нравятся MLS и КОНКАКАФ, но нужно работать сообща. Мне нравится помогать. Я не лучше других, но у меня богатый опыт работы в Европе. Все в порядке, я понимаю это решение, но считаю, что могло быть лучше», — добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что телохранителя для Месси выбрал экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем «Интер Майами». Чуэко имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеет боевыми искусствами, он участвовал в нескольких боях в ММА.