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Де Брюйне, Ковачич и Нико поддержали мальчика с аутизмом, над которым издевались в школе. «Сити» пригласил Алекса на матч и отправил ему угощения

В прошлом месяце стало известно о серии нападений на 14-летнего Алекса Макгэрри в Стокпорте. Один из инцидентов был снят на мобильный телефон: другой подросток придавил мальчика к земле и бил его по голове.

Источник: Спортс"

В прошлом месяце стало известно о серии нападений на 14-летнего Алекса Макгэрри в Стокпорте. Один из инцидентов был снят на мобильный телефон: другой подросток придавил мальчика к земле и бил его по голове.

Родители Алекса считают, что их сын стал мишенью хулиганов из-за аутизма. Сам мальчик ничего не рассказывал — родители узнали об этих инцидентах только после публикации видео в соцсетях.

Футболисты «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, Матео Ковачич и Нико Гонсалес записали видео со словами поддержки для Алекса — он болеет за «горожан».

«Ты в 10 раз лучше хулиганов», — сказал Ковачич.

«Мы все думаем о тебе и надеемся, что ты скоро сможешь посетить нашу игру», — добавил Гонсалес.

Алекса и его отца пригласили на матч «Манчестер Сити» с «Лестером» (2:0). Клуб отправил подростку посылку с угощениями в качестве благодарности за его поддержку.