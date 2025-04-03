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«Барселона» в 43-й раз вышла в финал Кубка Испании. У «Реала» 41 финал, у «Атлетика» — 40

Команда Ханси Флика прошла «Атлетико» (4:4, 1:0) в полуфинале и в решающем матче встретится с «Реалом».

Источник: Спортс"

Это будет 43-й финал Кубка Испании в истории «блауграны». Она лидирует по этому показателю, опережая «Реал» на 2 матча, «Атлетик» — на 3.

Каталонцы 31 раз выигрывали турнир, 11 раз становились вторыми.