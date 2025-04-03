«Ливерпуль» одержал 100 побед в мерсисайдском дерби. У «Эвертона» — 68, еще 78 матчей сыграли вничью

Всего команды провели 246 дерби. «Эвертон» победил в 68 из них, еще 78 матчей сыграли вничью.
«Ливерпуль» впервые за 3 матча победил «Эвертон». В первом круге была ничья с голом Тарковски на 98-й, прошлой весной — поражение.
«Красные» дома обыграли «Эвертон» (1:0) в 30-м туре АПЛ. Эта победа стала юбилейной для клуба.
Всего команды провели 246 дерби. «Эвертон» победил в 68 из них, еще 78 матчей сыграли вничью.
«Ливерпуль» впервые за 3 матча победил «Эвертон». В первом круге была ничья с голом Тарковски на 98-й, прошлой весной — поражение.