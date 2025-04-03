С «Реалом» «блауграна» встречалась пока дважды и оба раза победила: 4:0 в Ла Лиге и 5:2 в Суперкубке Испании. Им еще предстоит сыграть в финале Кубка и чемпионате, также возможна встреча в Лиге чемпионов.
«Барселона» выиграла 4 из 6 матчей против «Реала» и «Атлетико» в этом сезоне. С командой Анчелотти будет еще минимум 2 игры
Сегодня команда Ханси Флика одолела «Атлетико» (1:0) в полуфинале Кубка Испании. Также в этом сезоне она обыграла «матрасников» в чемпионате со счетом 4:2 и уступила со счетом 1:2, а также сыграла с ними вничью в первом полуфинальном матче Кубка (4:4).