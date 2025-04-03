Мойес о голе Жоты: «Не вижу ни одной причины, по которой не должен быть зафиксирован офсайд. Игроки позади Брэнтуэйта мешали ему выбить мяч»

О матче.
"Я думаю, что сегодня мы были намного ближе к ним, чем я ожидал, когда пришел в клуб.
В двух матчах мы хорошо боролись против них. Сегодня все было очень плотно. Гол из офсайда, который они забили, сделал разницу в игре сегодня вечером".
О том, что гол Жоты не должен быть засчитан.
"Игроки позади Джерреда [Брэнтуэйта] мешали ему выбить мяч.
Это легкое решение. Я не вижу ни одной причины, по которой не должен быть зафиксирован офсайд«, — сказал главный тренер “Эвертона” в интервью Sky Sports.