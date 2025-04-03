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Мойес о голе Жоты: «Не вижу ни одной причины, по которой не должен быть зафиксирован офсайд. Игроки позади Брэнтуэйта мешали ему выбить мяч»

Эвертон уступил красным (0:1) в 30-м туре АПЛ. Гол на 57-й минуте игры забил Диогу Жота.
Источник: Спортс"

О матче.

"Я думаю, что сегодня мы были намного ближе к ним, чем я ожидал, когда пришел в клуб.

В двух матчах мы хорошо боролись против них. Сегодня все было очень плотно. Гол из офсайда, который они забили, сделал разницу в игре сегодня вечером".

О том, что гол Жоты не должен быть засчитан.

"Игроки позади Джерреда [Брэнтуэйта] мешали ему выбить мяч.

Это легкое решение. Я не вижу ни одной причины, по которой не должен быть зафиксирован офсайд«, — сказал главный тренер “Эвертона” в интервью Sky Sports.