Консейсау про 1:1 с «Интером»: «Итог справедлив, игра была равной. Я доволен “Миланом” в этом матче и во 2-м тайме с “Наполи”, надо продолжить эту эволюцию»

Я бы хотел поблагодарить фанатов, великолепно поддерживавших команду. Футболисты поняли, что им нужно делать, и провели сбалансированный матч против сильного соперника. Требовалось умно играть в защите, и мы это сделали, чему я рад.
У нас были шансы, я бы не сказал, что у «Интера» было много возможностей выйти вперед. В первом тайме пара стандартных положений создала проблемы, и мы знали, что соперник в этом хорош. Но в целом игра была достаточно равной, так что результат закономерен.
Я действительно очень доволен нашим подходом к игре и отношением к делу. Второй тайм с «Наполи» тоже удался, и нам надо продолжить эту эволюцию, чтобы достичь цели: выйти в финал Кубка Италии и завоевать трофей.
Когда я только пришел в команду, впереди были две игры с «Ювентусом» и «Интером» в Суперкубке Италии, а потом началась серия, когда мы играли каждые три дня. В последние две недели у меня было больше времени на то, чтобы поработать с командой на тренировках над фундаментальными вещами, позволяющими добиться баланса.
Понимаю, это может показаться оправданием, но для меня это правда, потому что на тренировках вы ставите команде интенсивную и агрессивную игру. Сейчас мы работаем на поле, а не только смотрим видео, и это имеет решающее значение.
Во втором тайме против «Наполи» и сегодня я увидел более цельную команду, такую, какую я хотел бы видеть«, — сказал главный тренер “Милана” в интервью Sport Mediaset.
«Милан» не проигрывает «Интеру» после ухода Пиоли: 2 победы, 2 ничьих. До этого было 6 поражений подряд.