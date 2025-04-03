Консейсау про 1:1 с «Интером»: «Итог справедлив, игра была равной. Я доволен “Миланом” в этом матче и во 2-м тайме с “Наполи”, надо продолжить эту эволюцию»

Когда я только пришел в команду, впереди были две игры с «Ювентусом» и «Интером» в Суперкубке Италии, а потом началась серия, когда мы играли каждые три дня. В последние две недели у меня было больше времени на то, чтобы поработать с командой на тренировках над фундаментальными вещами, позволяющими добиться баланса.