Слот о возможном офсайде Диаса перед голом Жоты «Эвертону»: «Я бы расстроился, если бы мы так пропустили, но, согласно правилам, это чистый гол. Никто не должен жаловаться»

«Красные» одержали победу со счетом 1:0 в 30-м туре АПЛ благодаря голу Диогу Жоты. Отдавший результативный пас Луис Диас, возможно, находился в офсайде во время этой атаки — однако защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски перехватил адресованный колумбийцу пас. Уже после этого Диас завладел мячом и ассистировал португальцу.
"С этим соперником очень, очень сложно играть из-за его стиля игры. Это касается не только нас, но и любой другой команды, потому что они не проигрывали девять матчей подряд. Очень хороший тренер вернул их к жизни. Против них сложно играть, учитывая количество ударов, которые они блокируют, усилия, которые они прилагают для обороны в своей штрафной, и угрозы, которые они создают при контратаках.
Но наши ребята проявили невероятный характер, я думаю, мы создали больше моментов, чем в выездном матче, и в итоге забили хороший гол и сыграли на ноль.
Сегодняшняя игра мне понравилась больше, чем выездной матч. Я чувствовал, что мы приближаемся к голу, но есть причина, по которой они почти никогда не пропускают. Они защищаются большими силами, и у них есть игроки, которые очень хороши в блокировании ударов. Мы знали, что если хотим выиграть этот матч, то должны сыграть на ноль. Забить больше одного гола было бы очень сложно".
Про фол Тарковски на Мак Аллистере.
«Алексис в порядке, потому что он продолжил играть. Он привык к подобному, потому что он из Южной Америки. Мне кажется, уже все что-то сказали об этом, так почему я должен что-то дополнять? Это настолько очевидно, что мне нет необходимости комментировать. Я бы предпочел поговорить о голе, игре Кертиса Джонса или о чем-то другом».
Про гол Диогу Жоты.
«Эвертону» нелегко забивать. Отличный гол, согласно правилам, это был гол, так что никто не должен жаловаться. Вопросы возникают всегда, но хорошо, что у нас есть правила. По крайней мере, по телевизору только что показали, что это чистый гол.
Я был бы расстроен, если бы мы пропустил такой гол, но тогда я был бы расстроен самим правилом, а не его применением. Само по себе это правило вызывает разочарование, потому что, на мой взгляд, правила должны помогать атакующей команде", — сказал Слот.