Слот о возможном офсайде Диаса перед голом Жоты «Эвертону»: «Я бы расстроился, если бы мы так пропустили, но, согласно правилам, это чистый гол. Никто не должен жаловаться»

Сегодняшняя игра мне понравилась больше, чем выездной матч. Я чувствовал, что мы приближаемся к голу, но есть причина, по которой они почти никогда не пропускают. Они защищаются большими силами, и у них есть игроки, которые очень хороши в блокировании ударов. Мы знали, что если хотим выиграть этот матч, то должны сыграть на ноль. Забить больше одного гола было бы очень сложно".