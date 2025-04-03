Диего Симеоне: «Атлетико» хорошо выступает в этом сезоне. Мы были хороши в ЛЧ, в Кубке Испании, проводим хороший чемпионат. Клуб растет"

Команда играет очень хорошо. Мы уступили 4:5 сопернику, играющему по-настоящему здорово и заслуженно прошедшему дальше. Мы продолжим биться так же и дальше. Ни о чем другом я не думаю. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы завершить чемпионат наилучшим образом.