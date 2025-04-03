Диего Симеоне: «Атлетико» хорошо выступает в этом сезоне. Мы были хороши в ЛЧ, в Кубке Испании, проводим хороший чемпионат. Клуб растет"

Команда играет очень хорошо. Мы уступили 4:5 сопернику, играющему по-настоящему здорово и заслуженно прошедшему дальше. Мы продолжим биться так же и дальше. Ни о чем другом я не думаю. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы завершить чемпионат наилучшим образом.
Я не ставлю под сомнение то, что клуб только растет. Мы подписали несколько очень хороших футболистов в этом сезоне. Они играют на высоком уровне. Я не отказываюсь от своих слов.
Сегодня мы провели первый тайм не лучшим образом, но соперник нас пощадил. Это позволило сохранить оптимизм и выйти на второй тайм с мужеством. Мы были близки.
Мне нравится, как играет «Барселона». Я уже об этом говорил«, — заявил главный тренер “Атлетико”.