Индзаги про 1:1 с «Миланом»: «Пропущенный гол помог “Интеру”, у нас было много моментов после него. Меньян выручил свою команду»

Мы яростно бились ради того, чтобы в апреле продолжать участие во всех турнирах, мы до конца бились в каждом матче. Я мечтаю о том, чтобы все футболисты были доступны. Надеюсь, Димарко и Арнаутович будут в моем распоряжении, мы ждем возвращения капитана и Думфриса. Посмотрим, что будет потом«, — сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер “Интера”.