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Александр Черников: «Краснодар» регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство. Многие не верят в нас"

«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ после 22 туров, набрав 49 очков. На второй позиции находится «Зенит», в активе 46 баллов.

Источник: Спортс"

— Вторая часть сезона началась непросто — в первом же матче вылетел Сперцян. Сразу начали говорить: «Краснодар» без него посыплется.

— Где бы «Краснодар» ни участвовал, его регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство, если судить по комментариям. Много людей, которые в нас не верят.

— Как сам думаешь, почему? Разве «Краснодар» не доказал, что к клубу пора относиться серьезно?

— Возможно, сейчас не верят, потому что зимой у нас не было приобретений, а несколько футболистов ушли.

Стараемся не обращать на это внимание. Цыплят по осени считают, — сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.