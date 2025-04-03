Александр Черников: «Краснодар» регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство. Многие не верят в нас"

— Вторая часть сезона началась непросто — в первом же матче вылетел Сперцян. Сразу начали говорить: «Краснодар» без него посыплется.
— Где бы «Краснодар» ни участвовал, его регулярно недооценивают и не считают претендентом на чемпионство, если судить по комментариям. Много людей, которые в нас не верят.
— Как сам думаешь, почему? Разве «Краснодар» не доказал, что к клубу пора относиться серьезно?
— Возможно, сейчас не верят, потому что зимой у нас не было приобретений, а несколько футболистов ушли.
Стараемся не обращать на это внимание. Цыплят по осени считают, — сказал полузащитник «Краснодара» Александр Черников.