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Компани не готов предоставить Мюллеру много игрового времени в «Баварии» в следующем сезоне. Но тренер ценит наследие и лидерские качества Томаса

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб не продлит контракт с 35-летним полузащитником.

Источник: Спортс"

Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели переговоры с главным тренером Венсаном Компани о будущем Мюллера в клубе, об этом сообщает Bild со ссылкой на Goal.

Специалист дал понять, что Томас Мюллер не будет играть заметную роль в команде в следующем сезоне и что ему не стоит рассчитывать на значительное количество игрового времени.

Однако тренер подчеркнул, что ценит наследие Мюллера в клубе, признавая его бесценный опыт и лидерские качества.

В нынешнем сезоне Мюллер проводит в среднем 37 минут на поле в Бундеслиге.