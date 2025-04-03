Компани не готов предоставить Мюллеру много игрового времени в «Баварии» в следующем сезоне. Но тренер ценит наследие и лидерские качества Томаса

Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели переговоры с главным тренером Венсаном Компани о будущем Мюллера в клубе, об этом сообщает Bild со ссылкой на Goal.
Специалист дал понять, что Томас Мюллер не будет играть заметную роль в команде в следующем сезоне и что ему не стоит рассчитывать на значительное количество игрового времени.
Однако тренер подчеркнул, что ценит наследие Мюллера в клубе, признавая его бесценный опыт и лидерские качества.
В нынешнем сезоне Мюллер проводит в среднем 37 минут на поле в Бундеслиге.