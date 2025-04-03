Премьер-министр Сербии Вучевич процитировал Роналду и ван Бастена на конгрессе УЕФА в Белграде

Сербский политик в ходе выступления также процитировал слова форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду: «Я не перфекционист, но мне нравится, когда все сделано хорошо. Что еще важнее, я чувствую безграничную потребность учиться, совершенствоваться, расти — не только для того, чтобы порадовать тренера и болельщиков, но и чтобы быть довольным самим собой», — добавил Вучевич.