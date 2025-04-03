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Премьер-министр Сербии Вучевич процитировал Роналду и ван Бастена на конгрессе УЕФА в Белграде

Премьер-министр Сербии выступил с речью на открытии конгресса УЕФА, проходящем в четверг в Белграде.
Источник: Спортс"

Среди прочего Вучевич поблагодарил УЕФА за их доверие и поддержку в организации этого события, а также выразил особое признание президенту организации Александеру Чеферину.

«С глубоким уважением привожу слова легендарного Марко ван Бастена, который красноречиво сказал: “Я думаю, что футбол — великая игра, потому что она объединяет людей. Неважно, откуда вы родом и на каком языке говорите, футбол объединяет всех. Эта проникновенная цитата отражает саму суть нашего сегодняшнего собрания”, — сказал Вучевич.

Сербский политик в ходе выступления также процитировал слова форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду: «Я не перфекционист, но мне нравится, когда все сделано хорошо. Что еще важнее, я чувствую безграничную потребность учиться, совершенствоваться, расти — не только для того, чтобы порадовать тренера и болельщиков, но и чтобы быть довольным самим собой», — добавил Вучевич.

"Футбол в Сербии может похвастаться славным наследием. Наша страна дала миру множество выдающихся игроков и тренеров, чей вклад оставил неизгладимый след в мировом футболе. Поэтому этот конгресс приобретает первостепенное значение в формировании будущего европейского футбола.

Мы стремимся к тому, чтобы этот конгресс послужил площадкой для обмена идеями и опытом, а также для укрепления связей сотрудничества между членами УЕФА. Мы выражаем искреннюю благодарность УЕФА за доверие и поддержку в организации этого мероприятия", — с казал серб.