Глава УЕФА заявил о попытках разделить организацию ради политической выгоды

БЕЛГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сталкивается с силами, которые намерены разделить организацию ради политической или финансовой выгоды, что является «имперским пережитком». Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин на 49-м конгрессе организации.
«Мы не можем игнорировать множество событий, которые происходят в мире. Событий, которые являются сложными и часто противоречат друг другу, не имеют основополагающих ценностей. Мы же как организация выступаем за то, что основано на справедливости, прозрачности и свободе слова. И мы будем решать эти задачи, где бы и как бы они ни затрагивали нас и работу организации — активно, решительно и сообща. Потому что, куда бы мы сегодня ни обратились, нам говорят, что мы никогда еще не были так разделены. Каждый день мы слышим то, что кажется непрерывным рефреном “мы против них”. Когда ты слышишь это изо дня в день, в это легко поверить», — сказал Чеферин.
«Но позвольте мне сказать вам, друзья мои: это разделение — всего лишь иллюзия и ужасно распространенная тактика, преднамеренная и очевидная игра тех, кто стремится разделить нас — разделить и властвовать. Эти действующие лица намеренно пытаются натравить нас друг на друга. Как частных лиц, как граждан, как на национальном уровне, так и на уровне целых континентов. И внутри нас как успешной и влиятельной организации. Часто ради политической или финансовой выгоды или просто по причине цинизма и недобросовестности. Но в конечном итоге все эти методы сводятся лишь к достижению их собственных эгоистичных целей. Наследие “разделяй и властвуй”, которое используют эти действующие лица, является имперским пережитком, который продолжает порождать поляризацию, конфликты и клептократию», — добавил он.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. Во время конгресса глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение российских команд к соревнованиям.