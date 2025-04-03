Глава УЕФА заявил о попытках разделить организацию ради политической выгоды

«Мы не можем игнорировать множество событий, которые происходят в мире. Событий, которые являются сложными и часто противоречат друг другу, не имеют основополагающих ценностей. Мы же как организация выступаем за то, что основано на справедливости, прозрачности и свободе слова. И мы будем решать эти задачи, где бы и как бы они ни затрагивали нас и работу организации — активно, решительно и сообща. Потому что, куда бы мы сегодня ни обратились, нам говорят, что мы никогда еще не были так разделены. Каждый день мы слышим то, что кажется непрерывным рефреном “мы против них”. Когда ты слышишь это изо дня в день, в это легко поверить», — сказал Чеферин.