Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа»

Дзюба: «Невозможно смотреть».
Тамби: «Я смотрел их нарезки. Там динамика».
Дзюба: "Вторая лига, кошмарно смотреть. Они еще меняются постоянно. Чуть задохнулся, у тебя отрыжка после Ред Булла, постоял на бровке.
Я вообще не против — это новшество. Просто они ушли от медиа. Сейчас там играют либо те, кто не тянут профессиональный уровень, либо ребята с Первых-Вторых лиг.
Всегда есть две стороны медали. Первая — они, действительно, популяризируют. Много детишек, которые уходят от выпивки или еще чего-то. Это круто. Но много мата и грязи. Это нужно убирать. Я сам могу ругнуться, но должны быть какие-то понятия".
Артем Дзюба: «Я в Медиалигу — ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. “Амкал” на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории».