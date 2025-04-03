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Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа»

Тамби Масаев: «При всем уважении к Медиалиге, очень сложно смотреть матчи».

Источник: Спортс"

Дзюба: «Невозможно смотреть».

Тамби: «Я смотрел их нарезки. Там динамика».

Дзюба: "Вторая лига, кошмарно смотреть. Они еще меняются постоянно. Чуть задохнулся, у тебя отрыжка после Ред Булла, постоял на бровке.

Я вообще не против — это новшество. Просто они ушли от медиа. Сейчас там играют либо те, кто не тянут профессиональный уровень, либо ребята с Первых-Вторых лиг.

Всегда есть две стороны медали. Первая — они, действительно, популяризируют. Много детишек, которые уходят от выпивки или еще чего-то. Это круто. Но много мата и грязи. Это нужно убирать. Я сам могу ругнуться, но должны быть какие-то понятия".

Артем Дзюба: «Я в Медиалигу — ни ногой. Они там только языком чешут, больше ничего не умеют. “Амкал” на поле обтекал, а дома начали рассказывать истории».