Дзюба о Медиалиге: «Невозможно смотреть. Я не против, просто они ушли от медиа»

Всегда есть две стороны медали. Первая — они, действительно, популяризируют. Много детишек, которые уходят от выпивки или еще чего-то. Это круто. Но много мата и грязи. Это нужно убирать. Я сам могу ругнуться, но должны быть какие-то понятия".