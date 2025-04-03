В Сербии опровергли наличие флага Косово на конгрессе УЕФА в Белграде

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Футбольный союз Сербии (ФСС) официально сообщил в четверг, что на конгрессе УЕФА произошло упущение организаторов, и «флаг и флажок» самопровозглашенной республики Косово в четверг не присутствуют на мероприятии в Белграде.
Ранее в соцсетях распространилось видео из «Сава-центра» в столице Сербии, где проходит футбольный форум, и в ряду выставленных флагов разных государств снято желто-синее полотнище самопровозглашенного Косово.
«В Белграде сегодня проходит 49-й конгресс УЕФА, одно из крупнейших событий в нашей стране. Организатор конгресса — УЕФА, а ФСС является принимающей стороной для важнейших людей в футболе Европы и мира. Тень на исключительную организацию (мероприятия — ред.) бросило упущение организатора, когда один из участников конгресса попытался использовать его в нефутбольных интересах. Мы отреагировали совместно, быстро и решительно и с полной ответственностью заявляем общественности, что на конгрессе УЕФА сегодня в Белграде нет никакого флага, ни флажка так называемого Косово», — заявил ФСС на официальном сайте и принес извинения всем гражданам и всем сербам, «особенно нашим людям в Косово и Метохии, которых взволновало и оскорбило упущение организатора, которое нашей реакцией сразу было устранено».
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.