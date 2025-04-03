В Сербии опровергли наличие флага Косово на конгрессе УЕФА в Белграде

«В Белграде сегодня проходит 49-й конгресс УЕФА, одно из крупнейших событий в нашей стране. Организатор конгресса — УЕФА, а ФСС является принимающей стороной для важнейших людей в футболе Европы и мира. Тень на исключительную организацию (мероприятия — ред.) бросило упущение организатора, когда один из участников конгресса попытался использовать его в нефутбольных интересах. Мы отреагировали совместно, быстро и решительно и с полной ответственностью заявляем общественности, что на конгрессе УЕФА сегодня в Белграде нет никакого флага, ни флажка так называемого Косово», — заявил ФСС на официальном сайте и принес извинения всем гражданам и всем сербам, «особенно нашим людям в Косово и Метохии, которых взволновало и оскорбило упущение организатора, которое нашей реакцией сразу было устранено».