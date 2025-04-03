«Овечкин — император!» Мостовой о том, можно ли назвать Александра царем хоккея

Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей.
Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он — император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки", — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).