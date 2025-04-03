«Овечкин — император!» Мостовой о том, можно ли назвать Александра царем хоккея

Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным.