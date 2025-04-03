Дьяков о Дзюбе и Мостовом: «Два великих футболиста, но по трофеям Артем успешнее. Новое поколение, наверное, не знает, что Александра называют “Царем”, что в Виго стоит памятник»

«И Мостовой, и Дзюба оставили след в истории “Спартака”, оставили частичку себя. Но Дзюба не выигрывал трофеи с клубом, а Мостовой брал чемпионства. Мостовой внес больший вклад в историю “Спартака”, чем Дзюба. Эти игроки внесли вклад не только в историю “Спартака”, но и в историю всего российского футбола. Как ни крути, но обоих футболистов связывают со “Спартаком”. Но Мостовой сделал для “Спартака” больше, потому что выигрывал чемпионства в СССР.
Новое поколение, наверное, не знает, кто такой Александр Мостовой, что в Виго стоит памятник, что его называют «Царем». Они видят только дяденьку, который выступает в прессе, а Дзюбу они видят в игре. Я рос на игре Мостового, а с Артемом играл вместе. Это два великих футболиста, которые оставили след в российском футболе.
Дзюба был в четвертьфинале чемпионата мира, в футболе выиграл больше, чем Мостовой, который играл в более скромной команде. По трофеям, конечно, Дзюба успешнее, да и сделал больше, все-таки забить столько голов. Но время было разное. Это вечный спор поколений, где нет правильного ответа«, — сказал экс-игрок “Спартака-2”.