Дьяков о Дзюбе и Мостовом: «Два великих футболиста, но по трофеям Артем успешнее. Новое поколение, наверное, не знает, что Александра называют “Царем”, что в Виго стоит памятник»

«И Мостовой, и Дзюба оставили след в истории “Спартака”, оставили частичку себя. Но Дзюба не выигрывал трофеи с клубом, а Мостовой брал чемпионства. Мостовой внес больший вклад в историю “Спартака”, чем Дзюба. Эти игроки внесли вклад не только в историю “Спартака”, но и в историю всего российского футбола. Как ни крути, но обоих футболистов связывают со “Спартаком”. Но Мостовой сделал для “Спартака” больше, потому что выигрывал чемпионства в СССР.