Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: “Мы “Зенит” Санкт-Петербург”. Могу это оправдать, если б ЛЧ была — но они не будут там вывозить&ra

— А их прям пачками везут, везут, везут и говорят: «Мы “Зенит” Санкт-Петербург».
Если бы была Лига чемпионов, я могу это оправдать. Если они будут вывозить там — но они не будут там вывозить.
Я за то, чтобы просто какая-то дорога [молодым россиянам] сейчас должна [быть]. Если не сейчас, то когда, по большому счету? — сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший в «Зените».
Артем Дзюба: «Понимал, что “Зенит” превращается в “Зенит” Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».
Дзюба об РПЛ: «Почти убрали лимит: в топ-клубах иностранцы, в “Зените” 1−2 русских. Перед ЧМ Путин лично это раскритиковал — и сразу все наладилось. Сейчас русскому не дадут шанс играть».