Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из “Спартака”, то написал Макгиди: “Fuck you!” Тот такой: “Fuck me? Fuck you, #####!” Я думаю: “Мне, сука, даже не написал!”

«Знаешь, самый прикол, когда Эмери ушел из команды [»Спартака«], он написал Макгиди: “Fuck you (“пошел ты нахер” — англ.)!” Макгиди такой: “Fuck me? (“я пошел нахер?” — англ.)” Он такой: Yes (“да” — англ.)» Он [Макгиди] такой: «Fuck you (“пошел ты нахер” — англ.), #####!» Они там обменялись.
Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!». Я бы ему рассказал, ###, в аудиозаписи, кто я«, — сказал в подкасте Hustle Show нападающий “Акрона”, в прошлом игравший в “Спартаке”.
Дзюба о бразильцах «Зенита»: «Пачками везут, везут, везут и говорят: “Мы “Зенит” Санкт-Петербург”. Могу это оправдать, если б ЛЧ была — но они не будут там вывозить».